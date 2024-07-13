Λογαριασμός
Xωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

Για την πυρκαγιά στη Βοιωτία, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

UPDATE: 22:29
Φωτιά σε δάσος στη Βοιωτία

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δάφνη Βοιωτίας, στα Δερβενοχώρια.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 χωρίς να απειλεί κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, από αέρος συνέδραμαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

