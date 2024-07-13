Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Λιτόχωρο- Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο δεν εμπνέει ανησυχία.

Φωτιά στο Λιτόχωρο

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη και στην Πλάκα Λιτοχωρίου Πιερίας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες και επιχειρούν.

Πρόκειται για 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο όχημα της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε και 9 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν ακόμη, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Πιερία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark