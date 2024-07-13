Φωτιά στο Λιτόχωρο

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη και στην Πλάκα Λιτοχωρίου Πιερίας.
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες και επιχειρούν.
Πρόκειται για 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο όχημα της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε και 9 οχήματα.
Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν ακόμη, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο δεν εμπνέει ανησυχία.
Πηγή: skai.gr
