Φωτιά στο Λιτόχωρο

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη και στην Πλάκα Λιτοχωρίου Πιερίας.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες και επιχειρούν.

Πρόκειται για 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο όχημα της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε και 9 οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν ακόμη, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο δεν εμπνέει ανησυχία.

