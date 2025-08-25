Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε οικοπεδικούς χώρους και δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.

Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025

Πηγή: skai.gr

