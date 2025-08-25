Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική αεροσκάφος

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε οικοπεδικούς χώρους και δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων

Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

