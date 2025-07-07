Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα αργά το μεσημέρι στην περιοχή 'Αργιλος Κοζάνης και έκαψε χαμηλή θαμνώδη βλάστηση στη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας ακόμη και πλησίον των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Λίγο μετά τις 14:30 οι πολίτες στην περιοχή ΖΕΠ δηλαδή τη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς την πόλη της Κοζάνης. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες στην περιοχή ΖΕΠ να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Eκκενώθηκε το διοικητήριο του πανεπιστημίου και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις του χωρίς να υπάρξει πρόβλημα αφού φοιτητές απουσίαζαν λόγω της ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #ΖΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας #Κοζάνης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 7, 2025

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νέο μέτωπο φωτιάς στο χωριό Λιβερά

Την ίδια χρονική στιγμή μία δεύτερη φωτιά ξέσπασε σε ορεινή περιοχή στα Λιβερά Κοζάνης καίγοντας θαμνώδη βλάστηση Στην περιοχή επιχειρούν πυροσβεστικά αεροσκάφη, οχήματα της πυροσβεστικής και υδροφόρες από τους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

