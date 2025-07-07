Σε απόγνωση είναι οι αγρότες στην περιοχή της Πηνείας του Δήμου Ήλιδας, καθώς αλλεπάλληλες επιδρομές αγριογούρουνων έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς ζημιές στις καλλιέργειες καρπουζιών και πεπονιών τους.

Τα άγρια ζώα φαίνεται πως έχουν φάει περισσότερους από 50 τόνους φρούτων, όπως αναφέρει στο τοπικό μέσο Gaia365.gr ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ήλιδας, Κώστας Αναγνωστόπουλος.

«Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει περίπου τους 50 τόνους σε καρπούζια και πεπόνια. Τουλάχιστον πέντε παραγωγοί έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, από ένα πρόβλημα που δεν είναι καινούργιο αλλά φέτος έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις», λέει χαρακτηριστικά και σημειώνει πως:

«Όπου υπάρχουν καλλιέργειες κοντά σε δασώδεις περιοχές, το φαινόμενο είναι εντονότερο. Ειδικά στις περιοχές γύρω από τον Πηνειακό Λάδωνα, όπου τα αγριογούρουνα κατεβαίνουν για νερό και στη συνέχεια ανεβαίνουν σε χωράφια με καρπούζια, όπως στο Λάττα, τη Δαφνιώτισσα, το Σιμόπουλο, την Αυγή και την Κεραμιδιά, η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Τα αγριογούρουνα κυνηγούν ιδιαίτερα τα καρπούζια και τα πεπόνια λόγω της γλυκιάς τους γεύσης. Ήδη έχω ενημερώσει τον ΕΛΓΑ Πάτρας ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις. Από εκεί και πέρα θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία των αιτήσεων για αποζημιώσεις».

«Φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το καρπούζι, στην οποία οι παραγωγοί είχαν εναποθέσει πολλές ελπίδες. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό ήρθε να γκρεμίσει όλους τους κόπους τους. Εμείς ως δήμος είμαστε δίπλα τους και θα πιέσουμε για άμεση και ουσιαστική παρέμβαση από την Πολιτεία», σημειώνει/

Το μέγεθος της ζημιάς επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους παραγωγούς, που βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας. Ο Κώστας Πιτσούνης, παραγωγός από την Κεραμιδιά Ήλιδας, εξηγεί πώς η καταστροφή ήρθε κυριολεκτικά μέσα σε λίγες νύχτες:

«Έχω 30 στρέμματα καρπούζια και κάθε βράδυ έρχονται αγριογούρουνα και τα τρώνε. Είχα υπολογίσει να τα μαζέψω σε πέντε μέρες, και τώρα το χωράφι είναι σε άθλια κατάσταση. Τα έχουν δαγκώσει όλα. Όχι απλώς έχω ζημιά, σχεδόν δεν έμεινε τίποτα. Αναγκάζομαι να κάθομαι κάθε βράδυ σκοπιά, σαν να είμαι φαντάρος. Αλλά πού να φυλάξεις πρώτα; Αν είμαι στην κάτω πλευρά, μπαίνουν από την πάνω κι αν πάω πάνω, μπαίνουν κάτω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ μόνος μου.

Το ίδιο πρόβλημα έχουν και άλλοι αγρότες στην περιοχή και σε καρπούζια και σε καλαμπόκια, φασόλια και άλλες καλλιέργειες. Παλιά το πρόβλημα ήταν πιο πάνω, στην ορεινή Πηνεία. Τώρα όμως έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο πληθυσμός των αγριογούρουνων που έχουν φτάσει ως εδώ και τα κάνουν όλα γης μαδιάμ. Δεν θα μείνει τίποτα αν συνεχιστεί αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να δράσει άμεσα, δεν μπορούμε να δουλεύουμε έναν χρόνο για να ταΐζουμε τα αγριογούρουνα».

