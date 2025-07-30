Συνελήφθησαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δύο γυναίκες που κατηγορούνται για μαστροπεία σε συνδυασμό με παράβαση διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες, χθες, Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποίησαν ελέγχους σε οίκους ανοχής στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με τη μορφή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι 41χρονη, με σκοπό την κερδοσκοπία, προωθούσε στην πορνεία γυναίκες, σε διαμέρισμα που διατηρούσε, εκμεταλλευόμενη τα μισά από τα έσοδα που λάμβαναν.

Πιο αναλυτικά, κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν στον οίκο ανοχής, που λειτουργούσε χωρίς άδεια, 64χρονη προσωρινά υπεύθυνη καθώς και γυναίκα, που εκδιδόταν έναντι χρηματικής αμοιβής. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα σχετικά με τις ερωτικές πράξεις, σημειώσεις με ραντεβού, το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ και καταγραφικό από κύκλωμα κάμερας με το τροφοδοτικό του.

Από την επακόλουθη έρευνα, εντοπίσθηκε και η 41χρονη ιδιοκτήτρια του οίκου ανοχής, καθώς και ακόμη μία εκδιδόμενη γυναίκα.

Οι δύο εκδιδόμενες γυναίκες, οι οποίες οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης καθώς στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, εξετάστηκαν για ενδεχόμενη θυματοποίησή τους στο πλαίσιο εμπορίας ανθρώπων, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η ιδιοκτήτρια και η προσωρινά υπεύθυνη συνελήφθησαν και οδηγούνται αρμοδίως, ενώ κινείται η διαδικασία για την σφράγιση του οίκου ανοχής.

