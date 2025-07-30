Απολογείται ο πρώτος προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis – «Λειτούργησα με αφέλεια, δεν θα το ξαναέκανα»

Απολογείται αυτήν την ώρα ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο πρώτος από τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis. Κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση και δικάζονται για τους ισχυρισμούς τους περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία, αδικήματα για τα οποία όμως απαλλάχθηκαν.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης κατά τη διάρκεια της απολογίας του, επιμένει στις παράνομες πρακτικές της Novartis τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, στις «πονηριές» όπως τις χαρακτήρισε, που έκανε η εταιρεία προκειμένου να κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά.

Ο ίδιος υποστήριξε, αναφερόμενος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού. Όσα υποστήριξε, τα είπε γιατί του «τα είχαν πει άλλοι», μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Φρουζής.

«Αν γύριζα το χρόνο πίσω», είπε χαρακτηριστικά, «δε θα το ξανάκανα, γιατί λειτούργησα με αφέλεια και ρομαντισμό». Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν τον πλησίασε κανείς για να πει όσα είπε στους εισαγγελείς διαφθοράς σε βάρος των πολιτικών προσώπων.

