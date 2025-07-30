Κάτω από τον ρωσικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην οδό Φιλελλήνων στην Αθήνα, βρίσκεται ένα καλά κρυμμένο κομμάτι της πόλης – ένα ολόκληρο υπόγειο συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών, που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε χριστιανικές κατακόμβες.

Ο Ρωσικός Ναός Αθηνών ή Ρωσική Εκκλησία, αποτελεί μία από τις παλαιότερες εκκλησίες της Αθήνας. Η Εκκλησία ανεγέρθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα και αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο με βυζαντινή κληρονομιά.

Ο ναός τον 19ο αιώνα μ.Χ. ανακατασκευάστηκε, προστέθηκε το κωδωνοστάσιο, αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα και παραχωρήθηκε στη ρωσική κοινότητα της Αθήνας

Επί Ρωμαιοκρατίας, με αυτοκράτορα τον Αδριανό, στο σημείο που ανεγέρθηκε ο ναός λειτουργούσαν ρωμαϊκά λουτρά, γνωστά και ως βαλανείον.

Πλήθος ανακαλύψεων και αρχαιολογικών ευρημάτων ανάμεσα σε ένα ολόκληρο υπόγειο συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών, αποτελούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον υπόγειο χώρο που έλαβε στα μεταγενέστερα χρόνια τον χαρακτηρισμό της «κατακόμβης».

Οι χρήσεις των υπογείων αυτών είναι πολλές και διαφορετικές ανά τους αιώνες, ξεκινώντας ίσως από το ιερό της αρχαίας εποχής πάνω στο οποίο οι Ρωμαίοι έχτισαν τα λουτρά τους.

Πάνω και αυτά κατασκευάστηκε ένα βυζαντινό μοναστήρι, χρησιμοποιώντας διαμορφωμένα τμήματα των υπογείων θαλάμων ως κρύπτες και οστεοφυλάκια.

Πηγή: skai.gr

