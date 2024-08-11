Καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 11:30 της Κυριακής λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Επταπυργίου.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στα οχήματα.

Λόγω του τροχαίου, στο ρεύμα της Περιφερειακής προς ανατολικά σημειώνεται μποτιλιάρισμα.

