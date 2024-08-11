Λογαριασμός
Καραμπόλα τριών οχημάτων στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης -Mποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς ανατολικά

Από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στα οχήματα.

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης - Καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς ανατολικά

Καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 11:30 της Κυριακής λόγω σύγκρουσης οχημάτων. 

Σύμφωνα με το thestival.gr, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Επταπυργίου.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στα οχήματα.

Λόγω του τροχαίου, στο ρεύμα της Περιφερειακής προς ανατολικά σημειώνεται μποτιλιάρισμα.

