Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Έλαβε κλήση για παράβαση στη Μύκονο, ενώ βρίσκεται στην Κρήτη- Βίντεο

Κλήση για τροχαία παράβαση στη Μύκονο έλαβε την περασμένη εβδομάδα από τις αρχές του νησιού, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «πρωινή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», ο κ. Μανώλης Τσαγκαράκης, ο οποίος κατοικεί στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαγκαράκη, «η κλήση που έλαβε από το Α.Τ. Μυκόνου αφορούσε παράνομη στάθμευση στο νησί», χωρίς ο ίδιος όπως εξήγησε , να μην έχει ταξιδέψει ποτέ στη Μύκονο με αυτοκίνητο.

«Την Πέμπτη έλαβα μία κλήση από το Α.Τ Μυκόνου για παράνομη στάθμευση στο νησί. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάει στη Μύκονο με το αυτοκίνητο. Προτρέπω όσους έχουν παρόμοια περίπτωση με τη δική μου να το καταγγείλουν. Έχω στείλει και επιστολή στον Δήμο Μυκόνου και μέχρι τέλη Αυγούστου θα με καλέσουν πίσω για να μου δώσουν απάντηση», ανέφερε ο κ. Τσαγκαράκης.

«Μόλις έλαβα την κλήση, πάγωσα. Οι πιθανότητες ήταν ή να έχει γίνει λάθος από πλευρά τροχαίας ή απάτη. Το αστείο είναι για την περίοδο που εστάλη η κλήση δούλευα στο Ηράκλειο πρωί- βράδυ», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, υπάρχει σύστημα στις παραβάσεις του ΚΟΚ ώστε ο κάθε πολίτης να υποβάλλει ένσταση.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαλάσκα οι πλαστές πινακίδες χρησιμοποιούνται από παραβάτες για να αποφεύγουν την αναγνώριση από τις αρχές. Οι πλαστές πινακίδες δεν έχουν επάνω ανάγλυφη τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους.

Πηγή: skai.gr

