Φωτιά- Αχαΐα: Δυο προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση στον Μπάλα

Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.