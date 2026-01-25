Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ινδία, για να σφραγίσουν την «μητέρα όλων των συμφωνιών»

Βρυξέλλες και Νέο Δελχί επιδιώκουν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, επιστέγασμα διαπραγματεύσεων που διάρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έφθασε σήμερα στην Ινδία μαζί με την πρόεδρο της Κομισόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την 16η Σύνοδο Κορυφής  ΕΕ - Ινδίας, καθώς Βρυξέλλες και Νέο Δελχί  επιδιώκουν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, επιστέγασμα διαπραγματεύσεων οι οποίες διάρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι δύο ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είναι επίτιμοι προσκεκλημένοι στις εορταστικές εκδηλώσεις της Γιορτής της Δημοκρατίας, αύριο στο Νέο Δελχί, πριν από μια σύνοδο κορυφής την Τρίτη, κατά την οποία ελπίζουν να σφραγίσουν τη συμφωνία, που χαρακτηρίζεται «μητέρα όλων των συμφωνιών».

«Η σύνοδος κορυφής θα είναι η ευκαιρία για να ενισχυθεί η στρατηγική σύμπραξη ΕΕ-Ινδίας και για να εντατικοποιηθεί η συνεργασία στους κύριους τομείς δράσης» ανακοίνωσε μέσω του X το Συμβούλιο της ΕΕ.

Γιατί είναι η «μητέρα όλων των συμφωνιών»

Η Ινδία, η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, αναμένεται ότι θα γίνει φέτος η τέταρτη παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τις προβολές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η ΕΕ βλέπει σ' αυτή μια σημαντική αγορά για το μέλλον, ενώ το Νέο Δελχί θεωρεί τις Βρυξέλλες σημαντική πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εικσυγχρονισμό των υποδομών του και να δημιουργήσει εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης.

«Είμαστε στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το διμερές εμπόριο αγαθών έφθασε το 2024 τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά σχεδόν 90% στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, με επιπλέον 60 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες.

Η επίτευξη της συμφωνίας αυτής αποτελεί σημαντική νίκη για την ΕΕ και την Ινδία, που αμφότερες επιδιώκουν να ανοίξουν νέες αγορές καθώς αντιμετωπίζουν τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς και τους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές.

«Η ΕΕ και η Ινδία πλησιάζουν η μία την άλλη σε μια στιγμή που η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη υφίσταται άνευ προηγουμένου πιέσεις εξαιτίας πολέμων, του εξαναγκασμού και του οικονομικού κατακερματισμού», δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας.

Οι διαπραγματεύσεις ωστόσο συνεχίζονται ακόμα, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται σε μερικά δύσκολα σημεία, κυρίως τον αντίκτυπο του φόρου άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ για τις εισαγωγές χάλυβα, καθώς και τις προδιαγραφέας ασφαλείας και ποιότητας στους τομείς του φαρμάκου και του αυτοκινήτου, σύμφωνα με πηγές στη διαπραγμάτευση.

Το Νέο Δελχί επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να μειώσει την εξάρτησή του από τη Ρωσία όσον αφορά τους σημαντικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς, διαφοροποιώντας τις εισαγωγές του και ενισχύοντας την εθνική βιομηχανική βάση του. Η Ευρώπη κάνει το ίδιο έναντι των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδία Αντόνιο Κόστα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εμπορική συμφωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark