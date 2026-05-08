Φως στις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης ρίχνουν τα νέα πορίσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, αναφορικά με τον τρόπο που δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη έκθεση που θα διαβιβαστεί στην ΕΛ.ΑΣ. την προσεχή εβδομάδα, δείχνει ότι και οι έξι σφαίρες έπληξαν τον 21χρονο στον κορμό. Από αυτές, οι πέντε προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ η έκτη βολίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος.

Ένα από τα πιο κρίσιμα ευρήματα είναι ότι ο νεαρός δέχθηκε μία από τις σφαίρες στην πλάτη. Το έγκαυμα που εντοπίστηκε στο σημείο επιβεβαιώνει πως η βολίδα εισήλθε από πίσω. Αν και δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιο τραύμα προκάλεσε τον θάνατο, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε πλήγμα στον κορμό, πλησίον της μασχάλης.

Σχετικά με την απόσταση των πυρών, προκύπτει ότι:

Τέσσερις πυροβολισμοί ερρίφθησαν από απόσταση 2 έως 3 μέτρων.

Δύο πυροβολισμοί έγιναν από πολύ κοντινή απόσταση, ενισχύοντας το σενάριο των χαριστικών βολών, με τον δράστη να πυροβολεί τον 21χρονο ενώ εκείνος ήταν ήδη στο έδαφος.

Η σοκαριστική δήλωση του 54χρονου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η κυνική στάση του 54χρονου καθ' ομολογία δράστη. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν πως κατά την απολογία του, προτού οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε προκλητικά: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έριχνα, αλλά είχα μόνο έξι...».

Η αναφορά αυτή αναδεικνύει για τις Αρχές την πρωτοφανή σκληρότητα του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Πηγή: skai.gr

