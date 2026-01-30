«Πιο πρωτότυπη βασιλόπιτα... πεθαίνεις», ή αγγλιστί μια πίτα to die for. Viral στα social media με άρωμα μαύρου χιούμορ – Μαύρη, με σχέδιο νεκροταφείου και τάφους, ανέβηκε στην ομάδα των Κοιμητηρίων Ρόδου, έγινε θέμα συζήτησης σε όλη τη χώρα και δίχασε ανάμεσα σε ευχές, ειρωνεία και ένα φλουρί που κανείς δεν θέλει να φανταστεί πού κατέληξε

Πρωτοχρονιάτικες πίτες έχουν κοπεί πολλές αναφέρει το σάιτ dimokratiki.gr. Πίτες με αμύγδαλο, πίτες με ζάχαρη, πίτες με στολισμό που θυμίζει χιόνι και παιδικά χρόνια. Υπάρχει όμως και η κατηγορία εκείνη που δεν σε αφήνει να χαμογελάσεις αμέριμνα, σε αναγκάζει να σταθείς μισό βήμα πίσω και να αναρωτηθείς αν αυτό που βλέπεις είναι ευρηματικό, ατυχές ή απλώς τόσο παράτολμο που μετατρέπεται αυτομάτως σε viral. Σε αυτή ακριβώς την κατηγορία μπήκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, η βασιλόπιτα των Κοιμητηρίων Ρόδου για το 2026, μια πίτα μαύρη, που απεικονίζει νεκροταφείο και δείχνει τάφους, σαν να αποφάσισε να κάνει το πιο κυριολεκτικό σχόλιο για τη ζωή, την απώλεια και την ετήσια ανάγκη μας να λέμε «καλή χρονιά» ακόμη και όταν η πραγματικότητα δεν χαρίζεται.

Η ανάρτηση ανέβηκε στην ομάδα των Κοιμητηρίων Ρόδου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγινε viral. Όχι επειδή έφερε κάποια πρωτοφανή είδηση, αλλά επειδή πέτυχε κάτι που τα social media λατρεύουν. Έφερε σε σύγκρουση την ευχή με την εικόνα, την παράδοση με την αισθητική, τη σοβαρότητα ενός χώρου πένθους με την χαλαρή κουλτούρα της διαδικτυακής ατάκας. Κι εκεί, μέσα σε σχόλια, κοινοποιήσεις και αντιδράσεις, η βασιλόπιτα πέρασε από έθιμο σε δημόσιο γεγονός, με πρωταγωνιστή ένα γλυκό που έμοιαζε να λέει, με το δικό του σκοτεινό ύφος, ότι το 2026 θα το καλωσορίσουμε όπως είναι, χωρίς φίλτρα.

Η ανάρτηση που άναψε το φυτίλι της συζήτησης

Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν τυπικό, ευγενικό και γιορτινό, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες εκδηλώσεις. «Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2026 του Κοιμητηρίου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη, της Προέδρου Δημοτικής Κοινοτητας Ρόδου κ. Σουσάνας Καρδούλια, του κ. Γιωργου Καστέλα εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Την πίτα μας την ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας».

Στη συνέχεια, η ανάρτηση ευχαριστούσε όσους στήριξαν τη διοργάνωση και έκλεινε με την καθιερωμένη ευχή. «Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και συνεργασία για όλους».

Πηγή: skai.gr

