Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές μετά την εξαφάνιση του Άχμαντ Μοσαλάμ, 14 ετών, από δομή φιλοξενίας στην Πεντέλη. Τα ίχνη του ανήλικου αγοριού, αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 29/01.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε Amber Alert σήμερα, καθώς υπάρχουν φόβοι πως η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Άχμαντ έχει ύψος 1,50 μ., αδύνατη διάπλαση, καστανά μαλλιά και μάτια. Κατά την εξαφάνισή του φορούσε μπλε τζιν, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να καλέσει στο 116000, σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Missing Alert app.

Πηγή: skai.gr

