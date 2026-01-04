FIR Αθηνών: Βελτιωμένη εικόνα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που αφορούσε τις ραδιοσυχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Παρά τη βελτίωση, εξακολουθούν να καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις, όσο και στις αναχωρήσεις αρκετών πτήσεων, ενώ σημειώθηκαν και ορισμένες ακυρώσεις. Συγκεκριμένα, ακυρώθηκαν πτήσεις εσωτερικού με προορισμό και προέλευση τη Μυτιλήνη και την Αθήνα.

Ακυρώσεις καταγράφηκαν και σε διεθνείς πτήσεις, με αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς το Μόναχο, το Άμστερνταμ, τη Στοκχόλμη και τη Στουτγάρδη να μην πραγματοποιούνται.

