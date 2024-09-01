Εκνευρισμό στον Ομέρ Τσελίκ και στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας φαίνεται ότι προκάλεσε η ανακοίνωση του Netflix που εντάσσει στην ταινιοθήκη του από τις 20 Σεπτεμβρίου τη σειρά του «Famagusta», που αναφέρεται στην περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για διαστρέβλωση της «Ειρηνευτικής Επιχείρησης» (όπως ονομάζει η τουρκική πλευρά την εισβολή) και για προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Το γεγονός ότι μια σειρά που διαστρεβλώνει την Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο και κάνει προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς θα μεταδίδεται σε κινηματογραφική πλατφόρμα από τις 20 Σεπτεμβρίου είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η επέμβαση που έφερε την ειρήνη και καθιέρωσε τη δικαιοσύνη στοχοποιείται από την ελληνική προπαγάνδα. Η Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο, ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης, η ειρήνη και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στοχοποιούνται μέσα από αυτή τη σειρά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.



Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 1, 2024

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Batuhan Mumcu, που δήλωσε βαθύτατα ενοχλημένος. «Η εν λόγω παραγωγή αγνοεί τα ιστορικά γεγονότα, διαστρεβλώνει την Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση μέσα από ελληνικές θέσεις και δυσφημεί άδικα τον Τούρκο στρατιώτη που έφερε την ειρήνη στο νησί», υποστηρίζει, επιμένοντας στην ορθότητα του Αττίλα.

Ο Τούρκος αξιωματούχος χαρακτηρίζει δε «απαράδεκτο για μια πλατφόρμα όπως το #Netflix, η οποία απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, να παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα διαστρεβλώνοντάς τα».

Dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanması planlanan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan bir dizi ile ilgili derin bir rahatsızlık içindeyim.



Söz konusu yapım, tarihi gerçekleri göz ardı ederek, Rum tezleri üzerinden Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtmakta ve… pic.twitter.com/vX5wfpa3rX — Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) September 1, 2024

Πηγή: skai.gr

