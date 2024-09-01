Λογαριασμός
«Βράζει» ο Τσελίκ για την προβολή της «Famagusta» στο Netflix: «Προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς»

Οργή και από τον Τούρκο αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού - «Η σειρά διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα»

Ομέρ Τσελίκ Netflix

Εκνευρισμό στον Ομέρ Τσελίκ και στον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας φαίνεται ότι προκάλεσε η ανακοίνωση του Netflix που εντάσσει στην ταινιοθήκη του από τις 20 Σεπτεμβρίου τη σειρά του «Famagusta», που αναφέρεται στην περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο για διαστρέβλωση της «Ειρηνευτικής Επιχείρησης» (όπως ονομάζει η τουρκική πλευρά την εισβολή) και για προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Το γεγονός ότι μια σειρά που διαστρεβλώνει την Ειρηνευτική Επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο και κάνει προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς θα μεταδίδεται σε κινηματογραφική πλατφόρμα από τις 20 Σεπτεμβρίου είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η επέμβαση που έφερε την ειρήνη και καθιέρωσε τη δικαιοσύνη στοχοποιείται από την ελληνική προπαγάνδα. Η Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο, ο ηρωικός Τούρκος στρατιώτης, η ειρήνη και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να στοχοποιούνται μέσα από αυτή τη σειρά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Batuhan Mumcu, που δήλωσε βαθύτατα ενοχλημένος. «Η εν λόγω παραγωγή αγνοεί τα ιστορικά γεγονότα, διαστρεβλώνει την Κυπριακή Ειρηνευτική Επιχείρηση μέσα από ελληνικές θέσεις και δυσφημεί άδικα τον Τούρκο στρατιώτη που έφερε την ειρήνη στο νησί», υποστηρίζει, επιμένοντας στην ορθότητα του Αττίλα.

Ο Τούρκος αξιωματούχος χαρακτηρίζει δε «απαράδεκτο για μια πλατφόρμα όπως το #Netflix, η οποία απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, να παρουσιάζει ιστορικά γεγονότα διαστρεβλώνοντάς τα».

