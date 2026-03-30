Ο «Φάκελος 17Ν», η σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, με τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης, ολοκληρώνεται απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 21.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Στο 6ο επεισόδιο, με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση», παρακολουθούμε την επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο δελφίνι με το οποίο προσπάθησε να φύγει από το νησί των Λειψών. Βλέπουμε ακόμη πως ο Γιωτόπουλος, από ένας οργανωμένος πολιτικά φοιτητής στο Παρίσι, έγινε ο "Λάμπρος" της 17Ν και ζούσε μια διπλή ζωή ως Μιχάλης Οικονόμου. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το άγνωστο σχέδιο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών για τη σύλληψη των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ, μιλούν οι αξιωματικοί της αστυνομίας που αναζήτησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σε μια επιχείρηση που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Παλιοί σύντροφοι και συμφοιτητές του μιλούν για τον άνθρωπο που γνώρισαν στο Παρίσι πριν εκείνος βγει στην παρανομία. Επίσης, οι πρωταγωνιστές της πολύκροτης υπόθεσης απαντούν στα ερωτήματα του ντοκιμαντέρ, όπως στο εάν έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της «17 Νοέμβρη», τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά και γιατί χρειάστηκαν 28 χρόνια για την εξάρθρωσή της.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Σύμβουλος σεναρίου: Άγγελος Πετρόπουλος

Δημοσιογραφική ομάδα: Δώρα Αντωνίου, Κώστας Κουκουμάκας

Εκτέλεση Παραγωγής: Monstera

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.