Ένα πρόβλημα πενήντα και πλέον χρόνων, αυτό της υδροδότησης οικισμών της Μάνδρας, οι οποίοι μέχρι τώρα καλύπτονταν με υδροφόρα οχήματα, οδεύει προς τη λύση του.

Οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού υδροδότησης ξεκίνησαν και με την ολοκλήρωση θα καλυφθεί οριστικά η ανάγκη νερού, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, αφορά την υδροδότηση των οικισμών Αγίας Σωτήρας, Παλαιοχωρίου, Παλαιοκουνδούρων, Προφήτη Ηλία, Αγίων Αναργύρων, αλλά και της περιοχής πέριξ της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Π.Ε.Ο.Χ Παναγιά Η Φανερωμένη».

«Με συντονισμένες ενέργειες φέρνουμε εις πέρας έναν μεγάλο στόχο, την επίλυση όλων των χρόνιων προβλημάτων ύδρευσης. Η δημοτική μας Αρχή έχει ως προτεραιότητα έργα, τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών μας, τόσο στους κεντρικούς ιστούς όσο και στους οικισμούς μας», δήλωσε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος και πρόσθεσε:

«Το νερό, ως φυσικό αγαθό, πρέπει να είναι προσιτό, ισότιμα σε όλους κι όμως για πενήντα ολόκληρα χρόνια οι ανάγκες υδροδότησης των οικιστών πέριξ της Μάνδρας καλύπτονται από υδροφόρα οχήματα. Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, ο οποίος μπαίνει σε μια νέα εποχή και μπορεί να αισιοδοξεί προσβλέποντας σε αγροτική και τουριστική ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε ο κ. Δρίκος, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.