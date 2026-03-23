Εύβοια: Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα διάρρηξης σε ιερό ναό – Πώς τον έτρεψε σε φυγή ο συναγερμός

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Μια αναπάντεχη απόπειρα διάρρηξης αναστάτωσε περιοχή της Εύβοιας και συγκεκριμένα την Άνω Βάθεια του Δήμου Ερέτριας, όταν ένας κουκουλοφόρος δράστης επιχείρησε να εισβάλει στο παρεκκλήσι των Αγίων Μελίτωνος, Αστερίου και Μελετίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 01:20 το βράδυ, με τον άγνωστο άνδρα να προκαλεί σοβαρές φθορές στον ιερό ναό με σκοπό να αφαιρέσει πολύτιμα αντικείμενα, όμως η άμεση ενεργοποίηση του συναγερμού απέτρεψε τα χειρότερα. Οι αστυνομικές αρχές στο ΑΤ Ερετρίας διεξάγουν έρευνες συλλέγοντας στοιχεία από βίντεο ντοκουμέντο για τον εντοπισμό του δράστη που κατάφερε να διαφύγει.

Η δράση του εισβολέα καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αποκαλύπτοντας έναν άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ο οποίος φορούσε κουκούλα και γυαλιά. Στα χέρια του κρατούσε έναν λοστό, τον οποίο χρησιμοποίησε με ιδιαίτερη βιαιότητα για να αποκτήσει πρόσβαση στον χώρο. Αρχικά, ο δράστης εισήλθε στον περίβολο του ναού αφού κατάφερε να αποκολλήσει τα προστατευτικά κάγκελα του μαντρότοιχου, δείχνοντας αποφασισμένος να ολοκληρώσει το έργο του.

Αφού απέτυχε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο και ένα μεγάλο παράθυρο της εκκλησίας, ο κουκουλοφόρος κινήθηκε προς το πίσω μέρος, εστιάζοντας σε ένα μικρό παράθυρο του Ιερού. Εκεί προκάλεσε τις μεγαλύτερες καταστροφές, καθώς έσπασε τη σιδεριά, θρυμμάτισε το τζάμι και ξήλωσε ολόκληρη την κάσα, την οποία πέταξε με δύναμη στο εσωτερικό του ναού. Ωστόσο, η βίαιη αυτή κίνηση στάθηκε η αιτία να ηχήσει ο συναγερμός, τρέποντας τον δράστη σε άτακτη φυγή πριν προλάβει να εισέλθει στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ερετρίας, οι οποίοι ξεκίνησαν την αναζήτηση στην ευρύτερη περιοχή χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο υπεύθυνος ιερέας του ναού έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη μήνυση και καταγγελία, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών για την ταυτοποίηση του δράστη. Η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από την απίστευτη θρασύτητα του διαρρήκτη, που δεν δίστασε να βεβηλώσει τον ιερό χώρο μέσα στη νύχτα.

Πηγή: skai.gr

