Σοκ έχει προκαλέσει ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Λαμψάκου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ φορτηγού και ΙΧ αυτοκινήτου ακριβώς στην αερογέφυρα της Λαμψάκου.

Το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σε άμορφη μάζα και ακαριαία έχασαν την ζωή τους δύο άνθρωποι ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συνοδεία των διοικητών κ. Ψαρρό και κ. Μαυρίδη καθώς και εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας.

Αφού προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες οδηγήθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: Eviathema.gr

