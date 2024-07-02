Έξι συλλήψεις για κύκλωμα στις φυλακές Ιωαννίνων

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση κυκλώματος διαφθοράς στις φυλακές στα Ιωάννινα. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ένας αστυνομικός, δύο διοικητικοί υπάλληλοι των φυλακών, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι και η σύντροφος ενός κρατουμένου. Τρεις από τους συλληφθέντες είναι γυναίκες.

Από τη Δευτέρα το πρωί, πραγματοποιείται μεγάλη επιχείρηση στις φυλακές Ιωαννίνων με στόχο τον εντοπισμό ένστολων και άλλων υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Στην έρευνα συμμετέχουν κλιμάκια του Σώματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ από τη Θεσσαλονίκη, άνδρες των ΕΚΑΜ και διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί ερευνούν διεξοδικά για όπλα, ναρκωτικά, κινητά και άλλα αντικείμενα που παραβιάζουν την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΕΡΤ

