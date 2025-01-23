Η Ιωάννα Ουρανίτσα, είναι η μοναδική γυναίκα ψαράς του νησιού η οποία είναι και η πρόεδρος των αλιέων Αλόννησου. Όπως είπε, στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ έγινε ψαράς γιατί… ερωτεύτηκε.

«Ότι κάνει ένας άντρας το κάνω και εγώ. Έγινα ψαράς, γιατί ερωτεύτηκα, αγάπησα τον άντρα μου, ήταν αλιέας στο επάγγελμα και τον ακολούθησα. Ήμουν 17 χρονών. Στην αρχή πήγαινα για βόλτα, εξερεύνηση, να δω τι κάνει. Στην πορεία, όμως μου άρεσε σαν επάγγελμα», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Ουρανίτσα.

Η ζωή της Ιωάννας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, είναι γεμάτη αγώνες τόσο για τα δικαιώματα των ψαράδων του τόπου της, όσο και για να μεγαλώσει τα παιδιά της.

«Όταν φεύγουμε, πάμε στα ερημονήσια και λείπουμε τέσσερις μέρες. Πίσω έχω κάνει το κουμάντο μου. Έχω έτοιμο το σπίτι μου, το φαγητό μου.»

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου, Ευλαμπίας Ρέβη, για το αν βαριέται καθόλου επειδή είναι με τον άντρα της και στη δουλειά και στο σπίτι, η ίδια η Ιωάννα απάντησε αρνητικά.

«Έχουμε μάθει ο ένας τον άλλον, οπότε δεν βαριόμαστε. Όλοι μας το λένε αυτό. 'Πωπω όλη μέρα μαζί! Πώς μπορείτε;' Κι όμως!», απαντά.

Ο σύζυγός της, που είναι, επίσης, ψαράς, ο Νίκος Στέλλας, αναφέρει στην εκπομπή: «Είμαι πολύ περήφανος που έχω βρει μία γυναίκα να με αγαπά και να βοηθά όλη την κατάσταση και να με στηρίζει».

