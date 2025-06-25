Έφοδος ΕΛ.ΑΣ στο Γ' Τελωνείο Πειραιά με παραγγελία της εισαγγελίας ΕΕ για απάτες

Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν παραγγελίας και στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης, 25-6 -2025, στο Γ' Τελωνείο Πειραιά, για σοβαρή υπόθεση απάτης από επιχειρήσεις εκτελωνισμού, λαθρεμπορίας, χρηματισμού και άλλων σοβαρών αδικημάτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την υπόθεση χειρίζεται αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζήτησε την συνδρομή των ελληνικών αρχών, ενώ ταυτόχρονες έρευνες για εγκληματικές πράξεις που αφορούν στα τελωνεία γίνονται σε άλλες πέντε χώρες εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Βέλγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρωί, εκτός από την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, έχουν γίνει έρευνες σε 20 σπίτια εκτελωνιστών και γραφεία και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα.

Οι τρεις εκ των συλληφθέντων κρατούνται για παράνομη οπλοκατοχή, ενώ σε βάρος των άλλων πέντε σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάφορα σοβαρά αδικήματα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κατηγορούνται εκτός των άλλων για λαθρεμπορία, καθώς κατέγραφαν διαφορετικά εμπορεύματα από αυτά που υπήρχαν σε κοντέινερ που έφταναν στον Πειραιά, κατά τους εκτελωνισμούς, χρηματισμό και άλλα αδικήματα.

Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί και κατασχεθεί περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες σε σπίτια και γραφεία θα συνεχιστούν και αύριο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ έχουν κατασχεθεί πολλά ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν μεταφερθεί για έρευνα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

