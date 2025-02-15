Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απένειμε τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέου στον Κυριάκο Πιερρακάκη, που μετέβη στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Γ.Γ. Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή.

Συζήτησαν με τον Πατριάρχη το πλήρες σχέδιο για τις νέες οργανικές θέσεις Κληρικών της Ομογένειας που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου του 2025.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανέφερε πως «συνιστά ύψιστη τιμή ως αναγνώριση της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιλύσει οριστικά το κρίσιμο πρόβλημα των Κληρικών της Ομογένειας».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

«Η απονομή του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου, ιδρυτή και προστάτη της Πρωτόθρονης Εκκλησίας, από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, συνιστά ύψιστη τιμή ως αναγνώριση της απόφασης της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιλύσει οριστικά το κρίσιμο πρόβλημα των Κληρικών της Ομογένειας. Τον ευχαρίστησα θερμά, δεσμευόμενος εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την υποστήριξη, με κάθε τρόπο, των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και του Οικουμενικού Ελληνισμού.

Μαζί με τον Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην Κωνσταντινούπολη αναλυτικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη το πλήρες σχέδιο για τις νέες οργανικές θέσεις Κληρικών της Ομογένειας που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου του 2025.

Συναντήσαμε επίσης τη συντονίστρια εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολείων της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και συζητήσαμε όλα τα θέματα που τους απασχολούν και τις λύσεις που δρομολογούμε».

Πηγή: skai.gr

