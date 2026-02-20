ΕΥΔΑΠ: Απελευθερώνει ύδατα από το φράγμα Ευήνου

Η ΕΥΔΑΠ απελευθερώνει ύδατα από το φράγμα του Ευήνου καθώς αυτό κρίνεται αναγκαίο δεδομένου ότι ο ταμιευτήρας είναι σε κατάσταση υπερχείλισης.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από σχετικές πληροφορίες που είχε μεταφέρει το Nafpaktianews.gr.

Η ΕΥΔΑΠ απέστειλε επίσημη ενημέρωση προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όλους τους γειτονικούς Δήμους της λεκάνης του Ευήνου.

Η ανακοίνωση αφορά την επικείμενη και αναγκαία απελευθέρωση υδάτων από το φράγμα, καθώς οι ακραίες βροχοπτώσεις των τελευταίων 50 ημερών έχουν οδηγήσει τον ταμιευτήρα σε κατάσταση υπερχείλισης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση συνέπεια των πρωτοφανών εισροών που καταγράφηκαν στην περιοχή από τις αρχές του 2026, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τη χωρητικότητα του φράγματος. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η παροχετευτικότητα της συνδετήριας σήραγγας προς τον Μόρνο δεν επαρκεί για να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο νερού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ταμιευτήρας του Ευήνου βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, γεγονός που καθιστά επικείμενη την υπερχείλισή του και την αναγκαστική απελευθέρωση υδάτων.

Αξίζει να αναφeρθεί ότι αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΕΥΔΑΠ για την πλήρη ενημέρωση του κοινού, καθώς η παροχετευτικότητα της συνδετήριας σήραγγας προς τον Μόρνο δεν επαρκεί για τη μεταφορά αυτών των μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο όσοι κάτοικοι ή πολίτες δραστηριοποιούνται σε περιοχές γειτονικές με τον ποταμό Εύηνο να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλειά τους.

Πηγή: skai.gr

