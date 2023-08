Μαίνεται για 11η μέρα η φωτιά στον Έβρο: Mήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Κοτρωνιά Ελλάδα 18:40, 29.08.2023 linkedin

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στις περιοχές Λευκίμμη, Τρεις Βρύσες, Λεπτοκαρυά και Κοτρωνιά δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Έβρο - Διάσπαρτες εστίες στην Πάρνηθα