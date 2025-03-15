Λογαριασμός
Κέρκυρα: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο άτυχος ηλικιωμένος ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή 

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας 85χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την στιγμή που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο.

Αμέσως μετά τον βαρύ τραυματισμό του, άμεση ήταν η κινητοποίηση των πολιτών αλλά και του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου διασωληνώθηκε. Παρά τις προσπάθειας των γιατρών ο άτυχος ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, το αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, οδηγούσε μία γυναίκα 53 ετών.

