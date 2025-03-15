Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας 85χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής, σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την στιγμή που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο.

Αμέσως μετά τον βαρύ τραυματισμό του, άμεση ήταν η κινητοποίηση των πολιτών αλλά και του ΕΚΑΒ με το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου διασωληνώθηκε. Παρά τις προσπάθειας των γιατρών ο άτυχος ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, το αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, οδηγούσε μία γυναίκα 53 ετών.

Πηγή: skai.gr

