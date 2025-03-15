Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, σήμερα, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς του 21χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στα Λευκά Όρη Χανίων, από ομάδα εθελοντών. Η επιχείρηση ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής από ομάδα της ΕΜΑΚ με τον επικεφαλής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης, που κατάφερε να φτάσει στο δύσβατο σημείο που εντοπίστηκε η σορός και να τη μεταφέρει σε κοντινό μητάτο. Από εκεί, ελικόπτερο το μετέφερε στην 115 ΠΜ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Από την πρώτη στιγμή εντοπισμού του πτώματος από την ομάδα των εθελοντών, υπήρξε βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον 21χρονο Γερμανό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί το προηγούμενο διάστημα, λόγω του σημείου όπου βρέθηκε, αλλά και των ρούχων και αντικειμένων που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Να σημειωθεί ότι για τον εντοπισμό του νεαρού, που είχε αφήσει το όχημα το οποίο είχε ενοικιάσει κοντά στην είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, είχε στηθεί πολυήμερη επιχείρηση, με τη συμμετοχή και της οικογένειάς του.

Το ευχαριστώ της οικογένειας

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησαν χθες τα μέλη της οικογένειάς του όπου ευχαριστούσαν όλους όσους συνέδραμαν στις έρευνες ενώ αναφέρουν ότι όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του από την εξάντληση και το κρύο.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Ο μικρός μας αδερφός Johann είχε ένα ατύχημα στις 13.02.2025 στα Λευκά Όρη στην Κρήτη. Χθες, στις 13.03.2025, μια ομάδα έξι ντόπιων ορειβατών, σε συμφωνία μαζί μας, ξεκίνησαν να αναζητήσουν τον Γιόχαν. Πέρασαν τη νύχτα σε ένα καταφύγιο στο βουνό και βρήκαν τον Γιόχαν νεκρό σήμερα το πρωί, στις 14 Μαρτίου 2025. Η αυτοψία εκκρεμεί ακόμα, αλλά όλα δείχνουν ότι πάσχει από ακραίο κρύο και εξάντληση. Κατάφερε να περάσει με επιτυχία όλα τα δύσκολα μέρη στο δρόμο, τελικά αναποδογύρισε στο δρόμο.

Αγαπήσαμε πολύ τον Γιόχαν, είναι τόσο σημαντικός για εμάς και ο πόνος για την απώλειά του είναι απείρως μεγάλος. Αφήνει ένα μεγάλο κενό – σε εμάς, την οικογένειά του, φίλους και συναδέλφους και γνωστούς. Θα είναι στις καρδιές μας για μια ζωή και θα μας λείψει τρομερά.

Για άλλη μια φορά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους όσους συμμετείχαν στην αναζήτηση. Σήμαινε πολλά για εμάς που τόσοι πολλοί εθελοντές προσφέρθηκαν να έρθουν μαζί μας. Χωρίς εσένα δεν θα ήταν δυνατόν να βρεθεί ο Γιόχαν. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους ορειβάτες που βρήκαν τον Γιόχαν σήμερα το πρωί!

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους επευφημήθηκαν μαζί μας, για τα ευγενικά μηνύματα, για τις πολλές υπονοούμενες.

