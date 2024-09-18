Motor Oil: Κατασβέστηκε η φωτιά - Με μειωμένη δυναμικότητα η λειτουργία των διυλιστηρίων

Η φωτιά κατασβέστηκε και η λειτουργία των διυλιστηρίων συνεχίζεται με μειωμένη δυναμικότητα, αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της Motor Oil αναφορικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα διυλιστήρια στους Αγίους Θεοδώρους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές το απόγευμα, 17 Σεπτεμβρίου, σε νότιο τμήμα των διυλιστηρίων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους κατασβέστηκε.

Τα διυλιστήρια συνεχίζουν τη λειτουργία τους με μειωμένη δυναμικότητα.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς 3 εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εταιρείας εργολάβων τραυματίστηκαν ελαφρά. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.

Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικοτεχνικές βλάβες, για τις οποίες η εταιρεία είναι πλήρως ασφαλισμένη – τόσο για τις υποδομές, όσο και για τη λειτουργική απώλεια κερδών, συνεπεία της όποιας διακοπής εργασιών.

Από το συμβάν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την εγγύς και ευρύτερη περιοχή.

Ευχαριστούμε όσους συνέδραμαν στην γρήγορη κατάσβεση και τους ανθρώπους του Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας στα διυλιστήρια για την συμβολή τους».

Πηγή: skai.gr

