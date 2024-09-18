Με αφορμή δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρονται σε αδράνεια των εισαγγελικών Αρχών να ερευνήσουν κυκλώματα πλαστογράφησης ποινικών μητρώων, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα προς διερεύνηση των καταγγελιών και παράλληλα διερευνάται «σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το όλο σύστημα έκδοσης ποινικών μητρώων, προς τον σκοπό του ελέγχου της αξιοπιστίας των εκδιδομένων αντιγράφων και της τυχόν ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση αυτής».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εξέδωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφέρει:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αδράνεια των εισαγγελικών Αρχών ως προς τη διερεύνηση συγκεκριμένων καταγγελιών που αφορούν στην έκδοση ανακριβών ποινικών μητρώων αλλά και στον έλεγχο του όλου συστήματος έκδοσης ποινικών μητρώων, επισημαίνεται ότι:

1) Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως άλλωστε κάθε φορά σε ανάλογες περιπτώσεις ενεργεί, έχει ήδη παραγγείλει τη διερεύνηση των καταγγελιών που περιήλθαν σ' αυτήν, στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών.

2) Περαιτέρω διερευνάται, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το όλο σύστημα έκδοσης ποινικών μητρώων, προς τον σκοπό του ελέγχου της αξιοπιστίας των εκδιδομένων αντιγράφων και της τυχόν ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση αυτής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

