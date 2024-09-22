Νέο σύστημα οδικής ασφάλειας που θα βασίζεται σε ένα δίκτυο «έξυπνης» παρακολούθησης των δρόμων έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», που παρουσιάζει σήμερα το σχέδιο των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται ότι θα εγκατασταθούν 1.000 κάμερες στην Αττική που θα μπορούν να διαπιστώνουν όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής Κυκλοφορίας και όχι μόνο την παραβίαση του ορίου ταχύτητας.

Το υλικό από τις κάμερες θα διοχετεύεται σε ένα ενιαίο σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται και ο ηλεκτρονικός καταλογισμός των προστίμων.

Το νέο σύστημα θα μπορεί να ελέγχει αν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί έχοντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ η νέα μέθοδος θα προβλέπει την ανάκτηση των στοιχείων του παραβάτη ώστε να γίνεται ψηφιακά η επίδοση του προστίμου με μήνυμα, είτε sms, είτε viber είτε μέσω της θυρίδας πολίτη στο gov.gr.

Επίσης, θα μπορεί να γίνεται ψηφιακή αφαίρεση διπλώματος.

