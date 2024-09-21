Πρόκειται για τον 81χρονο Κώστα Τασιόπουλο που στην κακοκαιρία "Daniel" διέσωσε με τη βάρκα του τουλάχιστον 15 άτομα μεταφέροντας τους σε πιο ασφαλή σημεία μέχρι να αναλάβουν δράση οι διασώστες. Σήμερα, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος τόσο τους συγγενείς όσο και τους συγχωριανούς του.

Η φιγούρα του με τα άσπρα μαλλιά, το περίεργο σιδερένιο βαρκάκι και το μεγάλο κουπί να κινείται μέσα στην πλημμυρισμένη Μεταμόρφωση Καρδίτσας αποτυπώθηκε στις εικόνες που μετέδιδαν τα ενημερωτικά μέσα από τα κινητά των συγχωριανών των που βρισκόταν ανεβασμένοι πάνω στις στέγες περιμένοντας βοήθεια.

Ο ίδιος όπως δήλωνε έζησε τέσσερις πλημμύρες αντίστοιχες στην περιοχή με τον Daniel να ήταν η χειρότερη και για το λόγο αυτό ήταν πανέτοιμος για την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων.

Σε δήλωσή του στο KarditsaLive.Net ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Πέτρος Κοντογιάννης ανέφερε:

«Φτωχότερη η κοινωνία μας σήμερα, έφυγε μια εμβληματική μορφή της σύγχρονης ιστορίας του χωριού μας. Ο άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό σε ηλικία 81 ετών, με ατομικό αγώνα, ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση, σθένος και με την αυτοθυσία του κατάφερε να σώσει αρκετές ανθρώπινες ζωές.

Ο Κώστας Τασιόπουλος διέπονταν από ταπεινότητα, εντιμότητα, καλοσύνη και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Στις πιο δύσκολες στιγμές σκόρπισε σε όλους μας απλόχερα το κουράγιο, τη δύναμη και την ελπίδα για να ξανασταθούμε στα πόδια μας.

Για εμένα και τους συγχωριανούς μου είναι και θα είναι το ηρωικό μας πρότυπο.

Καλό σου ταξίδι στον παράδεισο Ήρωα.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

