Εργατικό δυστύχημα στην Άρτα: 55χρονος καταπλακώθηκε από ανυψωτικό μηχάνημα

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Άρτα, με έναν 55χρονο αλβανικής υπηκοότητας να καταπλακώνεται από ανυψωτικό μηχάνημα (τύπου Clark), κατά τη διάρκεια εργασιών σε χώρο κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και απεγκλώβισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος εργαζόμενος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνώνται από την αστυνομία ενώ συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο οδηγός του ανυψωτικού μηχανήματος και οι ιδιοκτήτες του συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες, σύμφωνα με το epirus-tv-news.

Πηγή: skai.gr

