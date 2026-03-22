Με ένα συγκλονιστικό και συγκινητικό μήνυμα από τον πιλότο της ομάδας Ζεύς ολοκληρώθηκε η επίδειξη στο Μεσολόγγι στα πλαίσια της επετειακής παρέλασης που έγινε σήμερα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο.

«Τιμή και δόξα στους ελεύθερους πολιορκημένους» ήταν τα λόγια του πιλότου όπου συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους οι οποίοι χειροκροτούσαν για αρκετή ώρα και τον εν λόγο πιλότο αλλά και όσους συμμετείχαν στην σημερινή στρατιωτική παρέλαση στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

