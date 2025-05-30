Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξέταση καταγγελίας για πρακτικές online ταξιδιωτικού γραφείου

Κατά προτεραιότητα εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταγγελία για πρακτικές που εφαρμόζει διαδικτυακό ταξιδιωτικό γραφείο σχετικά με την κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, «οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο καταγγελίας που υπεβλήθη και για τον σκοπό εξέτασής της, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) έχει διενεργήσει εκτεταμένα μέτρα έρευνας σε επιχειρήσεις OTAs και σε εκατοντάδες ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την ελληνική Επικράτεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της υπόθεσης διερεύνησης πρακτικών εταιρείας που δραστηριοποιείται στις αγορές επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης, σύγκρισης και κράτησης δωματίων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως ισχύει, καθώς και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Οι πρακτικές αυτές διερευνώνται στο πλαίσιο καταγγελίας που υπεβλήθη και για το σκοπό εξέτασής της, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) έχει διενεργήσει εκτεταμένα μέτρα έρευνας σε επιχειρήσεις OTAs και σε εκατοντάδες ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

