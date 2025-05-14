Για το πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναφορικά με την πυρόσφαιρα στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης.

«Το συγκεκριμένο πόρισμα δεν παρέχει σαφείς απαντήσεις και συμπεράσματα», ανέφερε αρχικά. «Δεκατέσσερις μήνες μάλλον πήγαν στον βρόντο θα έλεγα. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ αιχμηρό αυτό που λέω, αλλά όταν απευθύνεσαι σε έναν καθηγητή Πανεπιστημίου ο οποίος έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και πιθανολογεί, εγώ προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος. Εγώ που έχω χάσει την κόρη μου στο δυστύχημα και πήρα καμμένα κομμάτια της, όπως και 27 τουλάχιστον συγγενείς».

«Συνεπώς, εμείς αναζητούμε την αλήθεια. Περιμέναμε πραγματικά με ανυπομονησία να πάρουμε σαφείς απαντήσεις. Δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανολόγηση. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις: τα έλαια σιλικόνης καίγονται σε θερμοκρασίες πολύ ψηλές άνω των 330 βαθμών και δευτερογενώς συνετέλεσαν στη διατήρηση της φωτιάς για 1,5 ώρα. Αυτό όμως είναι δευτερογενώς. Η έναρξη της πυρόσφαιρας - αυτό είναι το κομβικό σημείο που περιμέναμε απαντήσεις - πολλοί ερμηνεύουν είναι τα έλαια σιλικόνης. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα, δεν είναι τα έλαια σιλικόνης, αλλά τα αέρια σιλικόνης. Τα αέρια ανεφλέγησαν».

«Όλοι μιλούσαν για εκνέφωση από αιωρούμενα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης, υγρών στοιχείων δηλαδή, τα οποία ήρθαν σε επαφή με το ηλεκτρικό τόξο και προκάλεσαν την πυρόσφαιρα, 80 έως 85 μέτρων διαμέτρου. Εδώ αυτό δεν στοιχειοθετείται. Αντιθέτως, στοιχειοθετείται έκλυση αερίων από τη θραύση των μετασχηματιστών που είχαν μέσα τα έλαια σιλικόνης, τα οποία μάλιστα δεν προσδιορίζει και την ποσότητα», υπογράμμισε ο κ. Ψαρόπουλος.

«Ίσως πρέπει να γίνει και 3η πραγματογνωμοσύνη»

Παράλληλα, έκανε λόγο για μη ικανοποίηση του αισθήματος των συγγενών, ενώ ως προς τη μη ύπαρξη παράνομου φορτίου, σχολίασε ότι «πρόκειται για μια εξαιρετική χημική ανάλυση τριών βίντεο».

«Σαφώς θα υπάρξει επιστημονικός αντίλογος. Υπάρχει ήδη μια τεχνική έκθεση καθηγητή ιδίας ειδικότητας του ΑΠΘ, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, που είναι πολύ σαφής και ξεκάθαρος, και απέκλεισε εντελώς την πρόκληση της πυρόσφαιρας από τα έλαια σιλικόνης. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με δυο καθηγητές έγκυρους, από τους οποίους ο ένας πιθανολογεί και ο άλλος αποκλείει. Ενδεχομένως να πρέπει να γίνει και τρίτη πραγματογνωμοσύνη. Η ακροαματική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με σωστές προϋποθέσεις».

