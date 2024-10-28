Επιστρέφουν οι εκδρομείς της 28ης Οκτωβρίου: Η κίνηση στους δρόμους

Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες ξεκίνησε, η επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου, εντούτοις πολύωρη ταλαιπωρία περίμενε τους οδηγούς της επιστροφής που κατευθύνονται από Λαμία προς Αθήνα λόγω των έργων που εξελίσσονται στην εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών στο 198 km με την ανακατασκευή μια γέφυρας.

Στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων.

Τα προβλήματα εστιάστηκαν και συνεχίστηκαν μέχρι και αργά τη νύχτα κυρίως στο 208ο χιλιόμετρο περίπου στο ύψος των Θερμοπυλών, στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου στενεύει ο δρόμος λόγω έργων ενώ παρατηρείται βραδυπορία και μεγάλη καθυστέρηση λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων.

Σε εκείνο το σημείο έχει γίνει μονοδρόμηση της ΠΑΘΕ με συνέπεια τα αυτοκίνητα να κινούνται σ΄ ένα ρεύμα κυκλοφορίας και οι δύο κατευθύνσεις.

Ένας τεράστιος όγκος αυτοκινήτων που κάλυψε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας σχημάτισε μια ουρά που ξεπέρασε τα 10 km και κινήθηκαν με βήμα σημειωτόν ενώ η μοναδική ανακούφιση ήταν η εκτροπή της κυκλοφορίας από τους παράδρομους.

Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν προς το βράδυ οι οδηγοί στο ύψος του Κάστρου.

Μάλιστα πολλοί απ' αυτούς διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν ενημερώθηκαν στα διόδια της Μαυρομαντήλας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν ενημερωθήκαν πριν φτάσουν στον κόμβο της Ανθήλης και χρειάστηκαν για να διανύσουν, με βήμα σημειωτόν, τα 10 χιλιόμετρα περισσότερο από 3 ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην εθνική οδό ωστόσο από κει και μετά αυξήθηκε η κίνηση από τον Ε65, από το Καρπενήσι αλλά και από την εθνική οδό με κατεύθυνση την Αθήνα με συνέπεια αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα να είναι σχεδόν ακινητοποιημένα.

Ειδικότερα με χαμηλές ταχύτητες κινήθηκαν τα οχήματα από το ύψος της Αρχαίας Κορίνθου έως τα Μέγαρα, ενώ καλύτερη ήταν η εικόνα στην είσοδο της Αττικής από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου οι οδηγοί θα αντιμετωπίσουν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Επέστρεψαν στην Αττική 58.092 οχήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 58.092 και συγκεκριμένα 32.000 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 26.092 από την Αθηνών-Λαμίας.

Δωρεάν αποφασίστηκε να είναι η διέλευση από τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, έως τα μεσάνυχτα

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κεντρικής Οδού, κ. Ροδιανό Αντωνακόπουλο, εξαιτίας της μεγάλης ταλαιπωρίας των πολιτών που οφείλεται στην εκτέλεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την παραχωρησιούχο εταιρεία στον ΑΘΕ – Θερμοπύλες, οι οδηγοί δε θα καταβάλλουν διόδια στην Αγία Τριάδα, στην κατεύθυνση προς Αθήνα, από τις 17:45 μέχρι τις 24:00.

