Ένα από θύματα του κυκλώματος του εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά, μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Live You» για το πώς τον έπεισαν να τους δώσει 50.000 ευρώ.

Μάλιστα, το θύμα ανέφερε πως θα έχανε άλλα τόσα χρήματα, αν δεν τον ενημέρωνε έγκαιρα η αστυνομία, ενώ περιγράφει και τη δράση της συμμορίας. Όπως αναφέρει, ισχυρίστηκαν πως κάθε μήνα θα κέρδιζε 20% από την επένδυσή του και έτσι τον έπεισαν, με «μόστρα» το καζίνο Λουτρακίου, να «επενδύσει».

«Με προσέγγισε ένας γνωστός στην πόλη που ζω, με πρόσχημα να πάμε στο καζίνο, στο Λουτράκι, να συζητήσουμε για επαγγελματικούς λόγους. Συναντήσαμε τον Α. στη σουίτα του. Η Β. εμφανίστηκε με μια σακούλα διάφανη με πολλά χαρτονομίσματα μέσα. Ανέφερε και το ποσό που ήταν 100.000 ευρώ, να τα δώσει στον άνθρωπο που πήγα μαζί, ώστε να τα επιστρέψουν στον επενδυτή που τα είχε δώσει, με σκοπό αυτό το 20%, το ποσοστό που έδιναν κάθε μήνα. Μετά από λίγες μέρες επικοινώνησε ο Α. μαζί μου και μου είπε ότι καλό θα ήταν στον "διευθυντή του καζίνου" να δείξουμε ότι είμαστε δυνατοί και ότι έχουμε άνεση οικονομική», αναφέρει αρχικά.

Ερωτώμενος για το πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν, απαντά: «Πήγα την προσφορά για τα 50.000 και μπήκα σε αυτό το πρόγραμμα. Στον μήνα με πήρε τηλέφωνο ο Α. και μου είπε να πάω και μάλιστα νωρίτερα, 2-3 μέρες πριν κλείσει ο μήνας και πήρα το ποσό αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Το 20%, δηλαδή 10.000 ευρώ. Ήταν πιεστικός, να πάω και άλλα χρήματα».

Για το πότε κατάλαβε πως επρόκειτο για απάτη, το θύμα αναφέρει: «Από την αρχή μου φάνηκαν. Υποψιάστηκα κάποια πράγματα. Όταν πήγα να πάρω τις 10.000 ευρώ εμφανίστηκε ένα τεράστιο ποσό με δεσμίδες χρημάτων πάνω σε ένα τραπέζι που από αυτά πήρε ο Α. και μου έδωσε τα χρήματα. Μετά τα 50.000 είχαμε συμφωνήσει για ένα μήνα μόνο να τους πάω άλλα 50.000 ευρώ, τα οποία, μία μέρα πριν τα πάω ήρθε η Ελληνική Αστυνομία και με ενημέρωσε να μην πάω τα χρήματα αυτά που έχω συμφωνήσει, γιατί έχω πέσει θύμα απάτης».

Όπως λέει «θα έχανα 100.000. Ήταν συμφωνημένο και θα τα πήγαινα».

Στη συνέχεια αναφέρει πως η αστυνομία τον ενημέρωσε πως «είναι πολλά τα θύματα και ότι δίνοντας κάποια χρήματα πίσω στα θύματα θα μειωθούν οι ποινές τους».

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΛΑΣ γιατί χάρη σε αυτούς γλίτωσα και τις 50.000 ευρώ τη δεύτερη φορά που θα πήγαινα. Ο κόσμος να είναι υποψιασμένος και πάντα να ενημερώνει τις αρχές. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά και στην προσωπική μου ζωή και στην οικογένεια και τη δουλειά μου. Είμαι πολύ στεναχωρημένος», καταλήγει το θύμα.

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, πολύ γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο των κέντρων σπα - μασάζ και ο υπαρχηγός.

Πηγή: skai.gr

