Από τύχη δεν καταγράφηκε τραυματισμός όταν στις 9:30 στον κεντρικότερο δρόμο της πρωτεύουσας, την Ερμού έπεσε δέντρο λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα στον κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

