Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσικλετιστών στην Κυψέλη

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε στις 08.30 το πρωί στην Κυψέλη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσικλετιστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, επί της οδού Αμφείας 1, με το έναν να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλο στα κάτω άκρα.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Ο τραυματίας 34ων ετών, ημεδαπός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο δράστης αλβανικής καταγωγής, 31 ετών, διέφυγε και αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

