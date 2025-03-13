Στις αγορές σήμερα το Δημόσιο με επανέκδοση 15ετών και 30ετών ομολόγων

Στις αγορές με την επανέκδοση 15ετούς και 30ετούς ομολόγου βγήκε σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έδωσε χθες εντολή του (mandate) σε Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να προχωρήσουν στο επανάγοιγμα (re-opening) των υφιστάμενων ομολόγων λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και εκείνων που λήγουν στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%.

Η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αναφέρει η πρόσκληση. Σημειώνει δε ότι η τιμολόγηση των νέων τίτλων θα γίνει σήμερα 13 Μαρτίου, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 20 Μαρτίου.

Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη ενεργητική στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ η οποία αποσκοπεί στην μείωση του. Υπενθυμίζεται ότι τη χρονιά που μας πέρασε το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας περίπου 8 δισ. ευρώ ενώ εφέτος για τον ίδιο σκοπό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται να διαθέσει περίπου 5,2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινήσεις αυτές του ΟΔΔΗΧ κατά κύριο λόγο «χρηματοδοτούνται» από τα έκτακτα κέρδη που αποκομίζει από τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και πιο συγκεκριμένα από τις συμφωνίες ανταλλαγής ομολόγων (swaps) που εφαρμόζει. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στην επανεπένδυση των κερδοφόρων θέσεων που έχει λάβει ο ΟΔΔΗΧ μέσω swap στα ομόλογα τα οποία αποπληρώνονται πρόωρα. Τα ομόλογα αυτά ήταν «ασφαλισμένα» (όπως και το σύνολο σχεδόν των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται ο ΟΔΔΗΧ) με συμφωνίες swap, οι οποίες μετά την πρόωρη εξόφληση των ομολόγων αυτών θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν.

Τα κέρδη αυτά που έχει καταφέρει να επιτύχει η διοίκηση του ΟΔΔΗΧ υπό τον Δημήτρη Τσάκωνα, μέσω των swap εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Ωστόσο, επιλογή της διοίκησης του Οργανισμού είναι η μη ρευστοποίηση των κερδών αυτών και η "επανεπένδυση" τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση του κονδυλίου των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Κατ΄επέκταση συγκρατούνται οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου σε επίπεδα χαμηλά, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους.

