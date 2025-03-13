Ζητήματα που αφορούν τη μεταποίηση, τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στο τραπέζι, ήταν το πρόγραμμα μεταποίησης, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία, η ανάγκη αναπροσαρμογής των πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα, καθώς και το θέμα των ελέγχων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για τον πρωτογενή τομέα και επισήμανε τη σημασία της διαφάνειας στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων και η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, μέσω μιας στρατηγικής αναβάθμισης και προβολής (rebranding) που θα αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές.

Τέλος, συζητήθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, με στόχο τη διαμόρφωση μίας συνεκτικής και βιώσιμης ανάπτυξης για τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Από την πλευρά του ΣΕΒΤ συμμετείχαν:

• Ι. Γιώτης, Πρόεδρος

• Γ. Αντωνιάδης, Αντιπρόεδρος

• Ε. Καραμολέγκος, Γενικός Γραμματέας

• Ε. Κεπενού, Ταμίας

• Ν. Εμμανουηλίδης, Μέλος

• Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο κ. Γ. Πίττας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών – Εξαγωγέων Μελιού (ΣΕΤΣΕΜ), που αποτελεί κλαδικό Σύνδεσμο και Μέλος του ΣΕΒΤ και ο διευθυντής του Γραφείου Υπουργού, Κωνσταντίνος Κόκκινος.

Πηγή: skai.gr

