Την παραίτησή του από τον ΕΟΤ ανακοίνωσε σε επιστολή του ο γενικός γραμματέας του οργανισμού Δημήτρης Φραγκάκης.

"Σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για εμένα. Με επιστολή που απέστειλα προς τον Πρωθυπουργό, τον ενημέρωσα ότι αποχωρώ από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τονίζει ο κ. Φραγκάκης.

Παρέλαβα τον ΕΟΤ το 2019 όταν ο τουρισμός πετύχαινε εξαιρετικές επιδόσεις και τον παραδίδω με τον τουριστικό κλάδο να σημειώνει φέτος το μεγαλύτερο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων όλων των εποχών. Αυτή η επιτυχία μόνο τυχαία δεν ήρθε, καθώς τα τελευταία χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με μία σειρά από κρίσεις, με μεγαλύτερη την υγειονομική η οποία άλλαξε σχεδόν τα πάντα. Μέσα από τις περιπέτειες που ζήσαμε βγήκαμε όμως πιο δυνατοί. Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό έχει ισχυροποιηθεί ενώ και το ίδιο το τουριστικό μας προϊόν έχει εξελιχθεί σημαντικά. Σε αυτήν την συλλογική, την εθνική προσπάθεια ο ΕΟΤ άφησε έντονο το αποτύπωμά του, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα χωρίς προκαταλήψεις, τολμήσαμε όποτε χρειάστηκε χωρίς δεύτερες σκέψεις, καινοτομήσαμε κάνοντας τη διαφορά έναντι του ανταγωνισμού.

Προσαρμοστήκαμε γρήγορα στα νέα δεδομένα και σε αρκετές περιπτώσεις ήμασταν εκείνοι που τα διαμορφώσαμε.

Χτίσαμε ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό και οικοδομήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της χώρας.

Όλα αυτά με συστηματική δουλειά και με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία.

Αλλάξαμε τον Οργανισμό, εκσυγχρονίσαμε την λειτουργία του και εξελιχθήκαμε - συχνά κόντρα στο ρεύμα. Σε αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια ο ΕΟΤ δυνάμωσε και χαίρει πλέον εκτίμησης και σεβασμού εντός και εκτός συνόρων. Ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για το μέλλον. Σε αυτήν την πορεία δεν φοβήθηκα ποτέ την ευθύνη. Την ανέλαβα πλήρως, χωρίς να την αρνηθώ σε αστοχίες και σε λάθη, υπογραμμίζει ο Δημήτρης Φραγκάκης.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη του, την στήριξη και την έμπνευσή του. Ήταν τιμή μου που υπηρέτησα την κυβέρνησή του.

Ευχαριστώ επίσης τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για τη συνεργασία.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες του γραφείου μου οι οποίοι με περίσσια υπομονή και εργατικότητα στήριξαν την μεγάλη προσπάθεια που κάναμε.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού 'Αντζελα Γκερέκου με την οποία δουλέψαμε άριστα μαζί, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στους εκπροσώπους συλλογικών, επαγγελματικών και θεσμικών φορέων του τουρισμού σε όλη τη χώρα που μαζί πετύχαμε πολλά.

Επίσης ευχαριστίες οφείλω σε Περιφερειάρχες και Δημάρχους, αλλά και σε βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελλάδα που μας στήριξαν σε δύσκολες στιγμές.

'Αφησα για το τέλος τα στελέχη του ΕΟΤ, τους εργαζόμενούς του σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τους ευχαριστώ έναν - έναν προσωπικά και τους χρωστάω πολλά! Είναι πολύ φτωχές οι λέξεις για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους ζήσαμε μαζί τόσα πολλά.

Προσωπικά αισθάνομαι ικανοποιημένος και γεμάτος έχοντας ολοκληρώσει ένα μετρήσιμο έργο. Θεωρώ ότι, την κατάλληλη ώρα, οφείλουμε οι ίδιοι να καθορίζουμε τον χρόνο και τον τρόπο που αποχωρούμε. Και ο χρόνος αυτός ήρθε για εμένα. Η ανανέωση είναι άλλωστε συνθήκη προόδου και επιτυχίας", καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Φραγκάκης.

