Για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς λόγω καύσωνα και ισχυρών ανέμων προειδοποιεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη: Ξηρασία, καύσωνας μέχρι και 42 βαθμούς και μελτέμια έως 7 μποφόρ συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και κυρίως τη δραματική εξάπλωση ακόμη και της πιο μικρής εστίας φωτιάς.



Αύριο Τρίτη, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Ηλεία, Λέσβος, Χίος και Ψαρά, Κρήτη, καθώς και περιοχές σε Κορινθία, Αχαΐα, Λακωνία, Φθιώτιδα και Ξάνθη θα βρίσκονται στην κλίμακα 4 του χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Στο δείκτη πολύ υψηλού κινδύνου είναι και η Ροδόπη και ο Έβρος όπου και αυτή τη στιγμή ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 11 εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη φωτιά στην περιοχή Κυριακή. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν καθημερινά έχουμε τουλάχιστον μια επικίνδυνη φωτιά στον Έβρο.

Σήμερα συγκαλείται συντονιστική σύσκεψη όλων των συναρμόδιων υπουργείων, φορέων και των σωμάτων ασφαλείας με τη συμμετοχή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Το κακό μπορεί να συμβεί μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είναι καθήκον και των πολιτών να επιδείξουν τη δέουσα ενσυναίσθηση, προσοχή και υπευθυνότητα».

Πηγή: skai.gr

