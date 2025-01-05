Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε του Σαββάτου στην Ελάτη Τρικάλων όταν άνδρας χαστούκισε τη γυναίκα του μέσα σε ταβέρνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το trikalavoice.gr ο άνδρας που επισκέπτονταν οικογενειακώς την περιοχή μας φέρεται να χαστούκισε τη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των δυο ανήλικων παιδιών τους.

Οι θαμώνες ειδοποίησαν την αστυνομία που τον σταμάτησε φεύγοντας από την ταβέρνα, προχωρώντας στη σύλληψή του. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπότροπος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η Εισαγγελέας δεν δέχθηκε και την “ποινική διαμεσολάβηση” γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Ο άνδρας, ξένος υπήκοος και κάτοικος Αθηνών, παραμένει κρατούμενος καθώς διαπιστώθηκε επίσης ότι έχουν λήξει και τα χαρτιά παραμονής του στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

