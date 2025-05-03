Εορτολόγιο: Σε ποιους να πείτε σήμερα «χρόνια πολλά»

Η Εκκλησία τιμά στις 3 Μαΐου τη μνήμη της Αγίας Μαύρας μάρτυρος και του Αγίου Ροδοπιανού.

Σήμερα ευχηθείτε «χρόνια πολλά» στους :

- Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Μαυρίτσα *

- Ροδόπη, Ροδώπη

Η Μαύρα με τον Τιμόθεο ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ζούσε στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα. Μαρτύρησαν με σταυρικό θάνατο, επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν την πίστη τους.

Η Αγία Μαύρα είναι πολιούχος της Λευκάδας, από την οποία πήρε το νησί το όνομά του κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας (Santa Maura). Το εκκλησάκι της Αγίας Μαύρας βρίσκεται μέσα στο Ενετικό φρούριο, στην είσοδο της πόλης (κεντρική φωτογραφία).

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

☀ Ανατολή ήλιου: 06:26 - Δύση ήλιου: 20:17

🌓 Σελήνη 6.2 ημερών



