Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Μαρτίου

Σήμερα, 23 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει σήμερα κάποια γνωστή γιορτή.

Πηγή: skai.gr

