Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Μαρτίου

Σήμερα, Κυριακή, 23 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου

γιορτή

Σήμερα, 23 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει σήμερα κάποια γνωστή γιορτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark