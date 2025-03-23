Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 23 Μαρτίου

Σήμερα, 23 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ, Μάρτυρος Δομετίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχει σήμερα κάποια γνωστή γιορτή.
Πηγή: skai.gr
