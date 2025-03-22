Αυτοψία ΣΚΑΪ σε παράνομες χωματερές σε περιοχές της Αττικής

Βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης, δίπλα σε σπίτια, κοντά σε σχολεία. Ο λόγος για τα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, που μπορούν να μετατραπούν σε τοξικές βόμβες, με την πρώτη σπίθα, καθώς είναι γεμάτα σκουπίδια και πλαστικά.



Δεκάδες παράνομες χωματερές ξεφυτρώνουν σε αρκετές περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Την περασμένη Πέμπτη συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά σε παράνομη χωματερή στην περιοχή του Ταύρου. Οι φλόγες κατέκαψαν λάστιχα, σκουπίδια μέχρι και ένα εγκαταλελειμμένο πούλμαν.

Όσο πλησιάζουμε προς τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού η αγωνία των κατοίκων μεγαλώνει για την εκδήλωση πυρκαγιών στις παράνομες χωματερές και ζητούν να παρθούν άμεσα μέτρα.

