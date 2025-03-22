Δολοφονία Λυγγερίδη: «Υπάρχουν κάτι παραπάνω από ενδείξεις ότι ισχυρός παράγοντας με δήμαρχο χρηματοδοτούσαν κύκλωμα τραμπούκων»

Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Facebook, ο πατέρας του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, Σάκης, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη τους, ζητά Δικαιοσύνη για το αδικοχαμένο παιδί του που χτυπήθηκε από τη ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια επεισοδίων τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Ρέντη. Ο κ. Λυγγερίδης καταγγέλλει αδιαφορία για την υπόθεση.

"Βιώνουμε όμως κάτι το παράδοξο. Κατά τα φαινόμενα, υπάρχουν κάτι παραπάνω από αποχρώσεις ενδείξεις που καταδεικνύουν πως ισχυρός οικονομικός παράγοντας, σε συνέργεια με δήμαρχο μεγάλης πόλης, προστάτευαν, κάλυπταν και χρηματοδοτούσαν, ένα κύκλωμα τραμπούκων που λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, προξενούσαν βίαια επεισόδια που οδήγησαν και στη δολοφονία ενός νέου παιδιού…

Ο δε δήμαρχος φέρεται να συμμετείχε στη χρηματοδότηση των άεργων τραμπούκων μέσω των χρημάτων των δημοτών του δήμου του…!!!!

Αληθεύει; Αυτό μόνο η δικαιοσύνη θα μας το πει. Υπάρχει κίνδυνος να τη σκαπουλάρουν ως μεγαλοσχήμονες; Κατά τις ανησυχίες των φωνασκούντων συμπολιτών μας, ναι…" αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, λόγω κωλύματος.

Την ίδια στιγμή, η Δικαιοσύνη κινείται και στο επίπεδο της διερεύνησης του τρόπου που οργανώθηκαν τα επεισόδια, τα οποία κατέληξαν στη δολοφονία του αστυνομικού, αλλά και στον εντοπισμό όσων κίνησαν τα νήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να αποφανθεί επί της πρότασης της εισαγγελέως να παραπεμφθούν σε δίκη για σειρά αδικημάτων πάνω από 100 χούλιγκαν του Ολυμπιακού, αλλά και η ηγεσία της ποδοσφαιρικής ομάδας.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Σάκη Λυγγερίδη



Ήταν απλά μπάτσος…

Χιλιάδες συμπολιτών μας βγήκαν στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαιοσύνη; Προφανώς και έχουμε, και άξιους δικαστές έχουμε…

Είναι λογικό όμως για τους κατοίκους μιας χώρας, της όποιας χώρας, να θεωρούν ότι οι μεγαλοσχήμονες έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση…Είτε πρόκειται για μέλη του πολιτικού προσωπικού, είτε ισχυρούς οικονομικά πολίτες…

Έτσι θέλησαν να διασφαλίσουν ότι κάποιοι που πχ δεν ολοκλήρωσαν εγκαίρως μια σύμβαση, θα κριθούν ως προς την αβελτηρία τους…

Μέχρι εδώ καλά…

Εν τούτοις, ουδείς προσπαθεί να αποτρέψει μια δυνητική συγκάλυψη. Ουδείς διαδηλώνει για να διασφαλιστεί η απόδοση της δικαιοσύνης, αν οι ενδείξεις μετατραπούν σε αποδείξεις. Ουδείς πάει κάτω από το δημαρχείο να φωνάξει «δολοφόνε» και να απαιτήσει την παραίτηση του δημάρχου προς της λήξης της θητείας του…

Κανένα κόμμα δεν βγάζει ανακοινώσεις, καμμία κα Κωνσταντοπούλου δεν υψώνει την αριστερή γροθιά φωνάζοντας «όχι στη συγκάλυψη», καμμία κα Καρυστιανού δεν πάει να αγκαλιάσει τη μάνα του δολοφονηθέντος νέου…!!!

Κανένας κωμικός τηλεσχολιαστής δεν δακρύζει on camera για το θύμα καταγγέλλοντας τους «εγκληματίες», ούτε απευθύνεται σε live κοινό που χειροκροτεί υπό τις οδηγίες ανιματέρ, μιλώντας για έγκλημα που παραπέμπει σε μαφία…

Περίεργα πράγματα…!!!

Δεν το έχουν ακούσει, έβλεπαν στην τηλεόραση τον «Άγιο Έρωτα» και τους διέφυγε; Τα κόμματα ασχολούνταν για το αν ο κος Τριαντόπουλος θα πήγαινε απ ευθείας ή δια της τεθλασμένης στους δικαστές και δεν είχαν χρόνο;;;

Η κα Κωνσταντοπούλου δεν ενημερώθηκε από τον κο Μπιμπίλα; Ή κα Καρυστιανού υπέβαλε τη μήνυση Νο 7.365 και ξεχάστηκε; Οι «κωμικοί» έχασαν αίφνης το χιούμορ τους;;;

Μήπως είναι πολλά τα λεφτά Άρη;;;

Δεν το πιστεύω…

Ίσως το θύμα να ήταν απλά μπάτσος…



